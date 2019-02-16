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Як виглядає найрозкішніша і найдорожча яхта в світі

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Пасажири Валькірії зможуть відвідати казино, ресторан, галерею - фото 1
Пасажири Валькірії зможуть відвідати казино, ресторан, галерею / Nachrichten zur Wirtschaft

Незабаром на воду вийде 229-метрова мега-яхта Валькірія. Вона не лише найбільша, але й найдорожча і найрозкішніша у світі!

Зазвичай дизайн яхт нагадує горезвісний весільний торт, частини якого буквально складені один на одного. Однак студент з Королівського коледжу Лондона Чалхун Парк вирішив кардинально змінити традиційне уявлення про яхти.

І ще: У Bugatti сконструювали найдорожчу машину в світі

Молодий дизайнер представив креслення футуристичної яхти Валькірія, яка відповідає всім традиціям деструктивізму. Незвичайний корабель так би й залишився на папері, якби ідея не сподобалася дизайнеру яхт Палмеру Джонсону. Завдяки спільній роботі ентузіастів, світ побачив проект 229-метрової Валькірії, яка стане найбільшою яхтою у світі.

Пасажири Валькірії зможуть відвідати: казино, ресторан, галерею і навіть театр. Яхта включає 26 двомісних кают для гостей і 46 кімнат для персоналу. Форма корабля – не просто дизайнерське вишукування. Незвичайні обриси максимально знижують опір вітру, що дозволить яхті розвивати шалену швидкість. Корпус з вуглецевого волокна покритий алюмінієм і сталлю.

Як виглядає найрозкішніша і найдорожча яхта в світі - фото 308041

Як виглядає найрозкішніша і найдорожча яхта в світі - фото 308042

Як виглядає найрозкішніша і найдорожча яхта в світі - фото 308043

Як виглядає найрозкішніша і найдорожча яхта в світі - фото 308044

Як виглядає найрозкішніша і найдорожча яхта в світі - фото 308045

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Джерело: robbreport
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