У Bugatti сконструювали найдорожчу машину в світі

Компанія Bugatti представить на Женевському моторшоу гіперкар, ціна якого 16 мільйонів євро! Автомобіль побудований у єдиному екземплярі для онука Фердинанда Порше.

Новинка побудована на базі моделі Chiron Sport, але отримає повністю оригінальний кузов. Це вплине на зміни в аеродинаміці, а ось в технічній начинці нічого нового не очікується.

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Гіперкар оснастять 8,0-літровим двигуном W16, як у Chiron, віддача якого – 1500 кінських сил і 1600 Нм крутного моменту. При цьому новий Bugatti цілком може стати найдорожчим новим автомобілем в світі. Він на мільйон дорожчий за унікальну Pagani Zonda HP Barchetta і на 4,8 мільйона за існуючий в єдиному екземплярі Rolls-Royce Sweptail.

Гіперкар стане частиною святкування 110-річчя марки. На честь цієї події компанія вже представила особливу версію Chiron Sport під назвою 110 ans Bugatti, яку випустять тиражем у 20 екземплярів.

Гіперкар стане частиною святкування 110-річчя марки

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