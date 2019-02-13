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У Bugatti сконструювали найдорожчу машину в світі

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Гіперкар оснастять 8,0-літровим двигуном W16 - фото 1
Гіперкар оснастять 8,0-літровим двигуном W16 / Журнал "Тест-Драйв"

Компанія Bugatti представить на Женевському моторшоу гіперкар, ціна якого 16 мільйонів євро! Автомобіль побудований у єдиному екземплярі для онука Фердинанда Порше.

Новинка побудована на базі моделі Chiron Sport, але отримає повністю оригінальний кузов. Це вплине на зміни в аеродинаміці, а ось в технічній начинці нічого нового не очікується.

І ще: Bugatti відмовилася від власного позашляховика

Гіперкар оснастять 8,0-літровим двигуном W16, як у Chiron, віддача якого – 1500 кінських сил і 1600 Нм крутного моменту. При цьому новий Bugatti цілком може стати найдорожчим новим автомобілем в світі. Він на мільйон дорожчий за унікальну Pagani Zonda HP Barchetta і на 4,8 мільйона за існуючий в єдиному екземплярі Rolls-Royce Sweptail.

Гіперкар стане частиною святкування 110-річчя марки. На честь цієї події компанія вже представила особливу версію Chiron Sport під назвою 110 ans Bugatti, яку випустять тиражем у 20 екземплярів.

Гіперкар стане частиною святкування 110-річчя марки - фото 307219
Гіперкар стане частиною святкування 110-річчя марки

Читайте також: Bugatti Chiron показали у вигляді позашляховика

Джерело: carbuzz
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