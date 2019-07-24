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Як виглядає найпростіший дім у США: яскраві фото

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Архітектори створили "дитячий" будинок у США - фото 1
Архітектори створили "дитячий" будинок у США / Casey Dunn

Архітектори спроєктували один із найстриманіших та простих будинків для сучасної родини. Щоправда, всередині все значно цікавіше. Зацініть!

Архітектурна студія Side Angle Side звела незвичайний дім в американському місті Остін на замовлення архітектурного фотографа Кейсі Данна. Виявилось, що чоловік ще на початку своєї кар'єри знімав помешкання поблизу лісів у штаті Мен, яке виглядало доволі базово: проста коробка із гострим дахом, як малюють діти. Відтоді він загорівся ідеєю звести такий дім для себе.

І ще: Посеред лісу в Норвегії з'явились ідеальні будиночки для інтровертів: фото

Пройшло чимало років, у замовника з'явилась дружина та собака, але думки щодо будинку не змінились, тому Side Angle Side допомогли йому нарешті втілити мрію в реальність. До слова, і справді, ззовні споруда нагадує традиційні малюнки дітей, і навіть має сірий бетонний колір. Зате всередині можна оцінити особливий стиль.

Як виглядає найпростіший дім у США: яскраві фото - фото 343219

Як виглядає найпростіший дім у США: яскраві фото - фото 343221

Як виглядає найпростіший дім у США: яскраві фото - фото 343222

Як виглядає найпростіший дім у США: яскраві фото - фото 343223

Як виглядає найпростіший дім у США: яскраві фото - фото 343224

Як виглядає найпростіший дім у США: яскраві фото - фото 343225

Як виглядає найпростіший дім у США: яскраві фото - фото 343226

Як виглядає найпростіший дім у США: яскраві фото - фото 343227

Як виглядає найпростіший дім у США: яскраві фото - фото 343228

Як виглядає найпростіший дім у США: яскраві фото - фото 343229

Як виглядає найпростіший дім у США: яскраві фото - фото 343230

Як виглядає найпростіший дім у США: яскраві фото - фото 343231

Автор фото: Casey Dunn

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Джерело: magazindomov
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