Дівчина наклеїла на стіну скотч і облила фарбою: результат вражає

Сьогодні в моді акцентні стіни, які оформляють якимось відмінним від основного способом і привертають до себе увагу. Ось яскравий приклад такого декору.

Найкраще таке оформлення буде виглядати на білій стіні. Але ви можете пограти з кольорами, поєднуючи між собою різні відтінки. Головне використовувати доволі контрастний колір.

І ще: На півдні Швейцарії продають будинки за один євро

Наповніть кулінарний пакет з маленьким носиком чорною акриловою фарбою наполовину і додайте таку ж кількість води. Розмітьте стіну двома паралельними лініями, заклейте їх малярським скотчем. Під нижньою лінією закріпіть трохи паперу.

Тримайте пляшку біля верхньої лінії і почніть видавлювати фарбу на стіну, дозволяючи їй розтікатися по-різному. Залежно від кількості видавлюваної фарби ваш малюнок буде довший або коротший. Залишайте між ними трохи відстані. Коли закінчите, дайте фарбі трохи підсохнути, але не висохнути повністю, видаліть малярський скотч і папір.

Ось, що ви отримаєте:

Читайте також: Природа забирає своє: вражаючі фото занедбаних споруд столиці Ірану