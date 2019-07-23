Посеред лісу в Норвегії з'явились ідеальні будиночки для інтровертів: фото

Архітектори звели на сході Норвегії затишні помешкання для відпочинку від стрімкого ритму життя, а також великої кількості людей. Максимальна наближеність до природи і все, що необхідно сучасній людині - зацініть!

Архітектурна студія espen surnevik розробила проєкт PAN-cabins для компанії PAN-tretopphytter, у рамках якого на сході Норвегії посеред лісу з'явились невеличкі будиночки. Кожне помешкання має 40 квадратних метрів та здається в оренду.

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До слова, кожна споруда припіднята над землею на 8 метрів, що дозволяє побороти страх висоти та насолодитись наближеністю до природи. Потрапити сюди можна гвинтовими сходами, з яких плавно переходити до вітальні з каміном та кухнею. Є ще ванна, спальня та зона для відпочинку. Взагалі тут можуть поміститися до 6 гостей. Але інтровертам тут сподобається найбільше:

Автор всіх фото: Rasmus Norlander — Zürich

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