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Посеред лісу в Норвегії з'явились ідеальні будиночки для інтровертів: фото

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Дім посеред лісу в Норвегії - фото 1
Дім посеред лісу в Норвегії / Rasmus Norlander — Zürich

Архітектори звели на сході Норвегії затишні помешкання для відпочинку від стрімкого ритму життя, а також великої кількості людей. Максимальна наближеність до природи і все, що необхідно сучасній людині - зацініть!

Архітектурна студія espen surnevik розробила проєкт PAN-cabins для компанії PAN-tretopphytter, у рамках якого на сході Норвегії посеред лісу з'явились невеличкі будиночки. Кожне помешкання має 40 квадратних метрів та здається в оренду.

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До слова, кожна споруда припіднята над землею на 8 метрів, що дозволяє побороти страх висоти та насолодитись наближеністю до природи. Потрапити сюди можна гвинтовими сходами, з яких плавно переходити до вітальні з каміном та кухнею. Є ще ванна, спальня та зона для відпочинку. Взагалі тут можуть поміститися до 6 гостей. Але інтровертам тут сподобається найбільше:

Посеред лісу в Норвегії з'явились ідеальні будиночки для інтровертів: фото - фото 342804

Посеред лісу в Норвегії з'явились ідеальні будиночки для інтровертів: фото - фото 342805

Посеред лісу в Норвегії з'явились ідеальні будиночки для інтровертів: фото - фото 342806

Посеред лісу в Норвегії з'явились ідеальні будиночки для інтровертів: фото - фото 342807

Посеред лісу в Норвегії з'явились ідеальні будиночки для інтровертів: фото - фото 342808

Посеред лісу в Норвегії з'явились ідеальні будиночки для інтровертів: фото - фото 342809

Посеред лісу в Норвегії з'явились ідеальні будиночки для інтровертів: фото - фото 342810

Посеред лісу в Норвегії з'явились ідеальні будиночки для інтровертів: фото - фото 342811

Посеред лісу в Норвегії з'явились ідеальні будиночки для інтровертів: фото - фото 342812

Посеред лісу в Норвегії з'явились ідеальні будиночки для інтровертів: фото - фото 342813

Посеред лісу в Норвегії з'явились ідеальні будиночки для інтровертів: фото - фото 342814

Посеред лісу в Норвегії з'явились ідеальні будиночки для інтровертів: фото - фото 342815

Посеред лісу в Норвегії з'явились ідеальні будиночки для інтровертів: фото - фото 342816

Автор всіх фото: Rasmus Norlander — Zürich

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Джерело: hqroom
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