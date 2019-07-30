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Як виглядає найпопулярніший кросовер Hyundai

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Hyundai ix35 обійшов навіть своїх давніх суперників - фото 1
Hyundai ix35 обійшов навіть своїх давніх суперників / Cars.ua

Hyundai ix35 став найпопулярнішим кросовером марки за підсумками червня. Подивіться на цього красеня!

Протягом місяця цей SUV продали у кількості майже 11 000 примірників, що дозволило моделі утримати за собою звання найпопулярнішого паркетника бренду з початку року.

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За обсягами реалізації Hyundai ix35 обійшов навіть своїх давніх суперників: Toyota RAV4 і Mitsubishi Outlander. Нагадаємо, продажі цього кросовера, в основу якого ліг дореформений Hyundai ix35, почалися ще в кінці 2017. Зовнішність паркетника вийшла вельми актуальною і стильною: каскадна радіаторна решітка, сучасна оптика на світлодіодах і ефектна лінія скління, що надає моделі динамічний силует.

Як виглядає найпопулярніший кросовер Hyundai - фото 344297

Привід у авта передній, проте є і повнопривідні комплектації. На авторинку Китаю це авто оцінюють в 119 900 юанів (439 540,50 грн). Топова модифікації обійдеться дорожче: 161 900 юанів (593 013,40 грн).

Як виглядає найпопулярніший кросовер Hyundai - фото 344298

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