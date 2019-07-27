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Новий розкішний гіперкар Bugatti зроблять у вінтажному стилі
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Bugatti EB110 SS представили на Женевському автосалоні в 1992 році. У оновленого Bugatti поки немає імені.
Анонімні джерела підтвердили, що на Конкурсі елегантності Пеббл-Біч компанія Bugatti покаже новий лімітований гіперкар.
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Відомо, що автомобіль відрізняється від всіх попередніх моделей марки, а натхненням для нього став EB110 SS. У новинки Bugatti поки немає імені, але автомобіль якимось чином пов'язаний з Романо Артіолі, італійським підприємцем і колишнім главою Bugatti. Саме під його керівництвом на світ з'явився суперкар EB110 SS, що став натхненням для наступної моделі французької марки.
Bugatti EB110 SS представили на Женевському автосалоні в 1992 році. Від машини без приставки SS він відрізнявся збільшеними паливними форсунками, вихлопною системою з низьким опором потоку, зниженою масою і карбон-кевларовими кузовними панелями.
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