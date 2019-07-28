Українці активно купують нові автомобілі: які саме

Найбільше легкових автомобілів було імпортовано в Україну з Німеччини, Японії та США.

Імпорт легкових автомобілів в Україні в січні-червні 2019 року склав 1,691 млрд доларів.

І ще: У Києві водійка не змогла припаркувати авто: епічне відео

Про це свідчать дані Державної фіскальної служби. Згідно з митною статистикою, найбільша кількість легкових автомобілів була ввезена в Україну з Німеччини, на суму $ 334,318 млн. На другому місці імпорт з Японії, який склав $ 245,863 млн. Замикає трійку лідерів США з результатом у $ 207,116 млн.

Також в ДФС повідомили, що в січні-червні Україна експортувала легкових автомобілів на суму $ 4,995 млн. Найбільше українських автомобілів продано в Канаді, США та Уганді. Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є корпорація УкрАВТО (Запорізький автомобілебудівний завод), корпорація Богдан, Єврокар, корпорація Еталон (Чернігівський і Бориспільський автозаводи).

Читайте також: Названі найпотужніші позашляховики