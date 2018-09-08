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Як виглядає найпопулярніший Android-смартфон за версією AnTuTu

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Найпопулярніші параметри Android-смартфонів - фото 1
Найпопулярніші параметри Android-смартфонів / AndroidPIT

У серпні цього року популярна платформа для тестування смартфонів AnTuTu провела кілька досліджень, щоб виявити розподіл користувачів Android-смартфонів у різних категоріях, таких як роздільна здатність екрана, діагональ, чипсет, оперативна пам'ять, накопичувач і версія Android.

Потім зібрані дані були узагальнені, та виявлені найбільш популярні рішення в кожній з категорій.

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Було встановлено, що найпопулярнішою роздільною здатністю дисплея в Android-смартфонах є Full HD (1080 × 1920 пікселів). На частку такого Full HD припадає близько чверті всіх пристроїв. Близько 17% смартфонів мають витягнуті дисплеї зі співвідношенням сторін 18: 9 і роздільною здатністю Full HD + (2160 × 1080 пікселів). Близько 16% користувачів є власниками смартфонів з вирізом в дисплеї, де використовується FHD + 2248 × 1080 або 2280 × 1080 пікселів. HD (1280х720 пікселів) зустрічається в 11% випадків. А роздільна здатність нижче HD все ще поширена серед 31% Android-смартфонів.

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6-дюймові дисплеї зустрічаються в 14,61% випадків серед Android-смартфонів. Другим за популярністю є діагональ 5,5 дюйма, на яку припадає 12,75% пристроїв. Більші пристрої з 6,2-дюймовими дисплеями теж є досить популярними, на них припадає 11,45% усіх смартфонів.

Як виглядає найпопулярніший Android-смартфон за версією AnTuTu - фото 274871

Майже 3/4 всіх Android-смартфонів на ринку оснащені 8-ядерними процесорами. На другому місці за популярністю виявилися моделі з 4-ядерними чипами, на них припадає 21,9% частки ринку.

Як виглядає найпопулярніший Android-смартфон за версією AnTuTu - фото 274870

Попри те, що смартфони з 6 ГБ і більше оперативної пам'яті порівняно недавно почали з'являтися на ринку, саме на них припадає майже половина всіх доступних у користувачів пристроїв. Найбільш поширеним є обсяг пам'яті в 6 ГБ, він зустрічається в 36,51% випадків. На моделі з 8 ГБ оперативної пам'яті доводиться 7,47% частки ринку. На другому місці за популярністю є пристрої з 4 ГБ оперативної пам'яті – 31,7%. Апарати з 3 ГБ оперативної пам'яті розташувалися на третьому місці з показником 13,58%. 2 ГБ пам'яті можна зустріти в 7,35% випадків.

Як виглядає найпопулярніший Android-смартфон за версією AnTuTu - фото 274869

Що стосується місткості накопичувача, то найбільш популярними є версії з 64 ГБ пам'яті, на їх частку припадає 41,13% Android-смартфонів. Ще у 24,64% випадках використовується сховище на 128 ГБ. Флеш-пам'ять на 32 ГБ є в 16,04% пристроїв. На частку гаджетів з 256 ГБ вбудованої пам'яті припадає 2,45% смартфонів.

Як виглядає найпопулярніший Android-смартфон за версією AnTuTu - фото 274868

Близько 61% всіх Android-смартфонів працюють під управлінням версій Android Oreo (8.1 і 8.0). На різні версії Android Nougat (7.1.2, 7.1.1 та 7.0) припадає 24,07% пристроїв.

Як виглядає найпопулярніший Android-смартфон за версією AnTuTu - фото 274867

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Джерело: gizmochina
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