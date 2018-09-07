Інсайдери показали, як буде виглядати OnePlus 6T

Слідом за зображеннями коробки від нового OnePlus 6T, опублікованими зовсім недавно, в мережі з'явилося й перше зображення самого смартфона.

Воно дозволяє скласти детальне уявлення про те, як буде виглядати поки ще не анонсований апарат.

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Зображенням OnePlus 6T у червоному кольорі корпусу поділився один з користувачів китайської соціальної мережі Weibo. Смартфон з тонкими рамками оснащений селфі-модулем, під який у верхній частині дисплея зроблений невеликий, схожий на краплю виріз V-подібної форми з плавно закругленими кутами.

OnePlus 6T може виглядати так / slashgear

Основна камера, як і передбачалося раніше, складається з трьох фотомодулів. Спалаху на зображенні не видно, але права частина задньої кришки прихована. Ймовірно, він розташований саме там.

Сканер відбитків пальців на задній кришці відсутній – це підтверджує попередній витік про його розташування під дисплеєм. На це також вказувало зображення смартфона, нанесене на внутрішню частину упаковки, фотографії якої були опубліковані раніше.

Зображення, яке свідчить про сканер відбитків пальців в екрані / androidpure

Детальних відомостей про залізну начинку апарату поки не публікувалося. Імовірно, смартфон отримає процесор Snapdragon 845, 6 або 8 ГБ оперативної пам'яті та вбудований накопичувач до 256 ГБ.

За відомостями інсайдерів, презентація OnePlus 6T пройде 20-21 листопада 2018 року. Ймовірно, тоді ж відбудеться і реліз смартфона.

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