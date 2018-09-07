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Новий геймерський смартфон Razer Phone 2 засвітився в Geekbench

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Новий Razer Phone 2 буде на старому процесорі - фото 1
Новий Razer Phone 2 буде на старому процесорі / GadgetMatch

На початку тижня з'явилася інформація про те, що Razer вельми задоволена продажами свого геймерського смартфона Razer Phone та вже розробляє друге покоління цієї моделі.

Тепер же у базі бенчмарку Geekbench з'явилося підтвердження існування пристрою, а також його основні технічні характеристики та результати тестування.

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Якщо ви пам'ятаєте, то представлений у кінці минулого року Razer Phone базувався на попередній версії флагманського чипсета Qualcomm Snapdragon 835. Другому поколінню пророкували як актуальний Snapdragon 845, так і ще не анонсований Snapdragon 855 – вибір залежав від термінів виходу моделі на ринок.

Виробник міг випустити Razer Phone 2 рівно через рік після виходу першої версії та практично гарантовано отримати Snapdragon 845 або ж дочекатися, поки Qualcomm буде готовий відвантажувати нові процесори виробникам, затримавши вихід сиквелу на основі Snapdragon 855 як мінімум до початку наступного року.

Втім, судячи з потрапляння в базу даних Geekbench, компанія вибрала перший варіант. Цікаво, що бенчмарк визначив комерційну назву смартфона Razer Phone 2, а не його кодове позначення.

Результати тестування Razer Phone 2 - фото 274787
Результати тестування Razer Phone 2

Смартфон укомплектований процесором Snapdragon 845 і 8 ГБ оперативної пам'яті, при цьому його результати дещо нижчі, ніж у конкурентів з аналогічним оснащенням. Втім, цей факт можна списати на те, що розробники не закінчили роботи по оптимізації системи.

Під даними джерел мережі, смартфон Razer Phone 2 вийде на ринок до кінця поточного року під управлінням Android 8 "Oreo", однак через кілька місяців гарантовано отримає оновлення до Android 9 "Pie".

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Джерело: Geekbench
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