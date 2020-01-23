Кожен охочий може заночувати у будинку Джульєтти в Вероні: але є одна умова

Сервіс бронювання житла Airbnb пропонує переночувати у будинку Джульєтти в італійській Вероні на День святого Валентина безкоштовно. Але для того, щоби це зробити, потрібно виконати одну умову.

Щоб взяти участь у конкурсі, потрібно підготувати текст англійською мовою та надіслати його представникам сервісу до 2 лютого 23:59. Переможцем зможе стати тільки одна пара.

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Закохані стануть першими, хто зупиниться в будинку Джульєтти з екранізації Франко Дзефіреллі. У план "ночівлі" входить вечеря при свічках від шеф-кухаря мішленівського ресторану, прогулянка Вероною, а також професійна фотосесія.

Будинок Джульєтти знаменитий балконом, де, як передбачається, закоханий Ромео зізнався їй у коханні. Щодня туди приїжджають сотні туристів, аби побачити знаменитий символ любові та відтворити історію з п'єси Шекспіра.

Під цим балконом, імовірно, стояв Ромео

Утім, раніше британська газета Daily Mail опублікувала список найпопулярніших "фальшивих" пам'яток. До нього увійшли як місця, створені для фільмів і літературних творів, так і "нові споруди", зведені під туристів. До переліку, власне, увійшов й балкон Джульєтти у Вероні!

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