Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення

Кожен охочий може заночувати у будинку Джульєтти в Вероні: але є одна умова

  • 29
Щодня до будинку Джульєтти приїжджають сотні туристів - фото 1
Щодня до будинку Джульєтти приїжджають сотні туристів

Сервіс бронювання житла Airbnb пропонує переночувати у будинку Джульєтти в італійській Вероні на День святого Валентина безкоштовно. Але для того, щоби це зробити, потрібно виконати одну умову.

Щоб взяти участь у конкурсі, потрібно підготувати текст англійською мовою та надіслати його представникам сервісу до 2 лютого 23:59. Переможцем зможе стати тільки одна пара.

І ще: Грузія – це дешево: інструкція, як провести місяць у Батумі за дві мінімалки

Закохані стануть першими, хто зупиниться в будинку Джульєтти з екранізації Франко Дзефіреллі. У план "ночівлі" входить вечеря при свічках від шеф-кухаря мішленівського ресторану, прогулянка Вероною, а також професійна фотосесія.

Будинок Джульєтти знаменитий балконом, де, як передбачається, закоханий Ромео зізнався їй у коханні. Щодня туди приїжджають сотні туристів, аби побачити знаменитий символ любові та відтворити історію з п'єси Шекспіра.

Під цим балконом, імовірно, стояв Ромео - фото 381647
Під цим балконом, імовірно, стояв Ромео

Утім, раніше британська газета Daily Mail опублікувала список найпопулярніших "фальшивих" пам'яток. До нього увійшли як місця, створені для фільмів і літературних творів, так і "нові споруди", зведені під туристів. До переліку, власне, увійшов й балкон Джульєтти у Вероні!

Читайте також: Ірландський острів шукає двох людей, які безкоштовно будуть на ньому жити

powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Тренди чоловічої моди 90-х, які будуть носити у 2020: найкращі чоловічі образи
  • 19 cічня, 16:30
  • 886
Картинки з Днем ангела: вітальні листівки, відкритки і фото з іменинами
  • 20 cічня, 14:05
  • 435
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2037705
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Подорожі