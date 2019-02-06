Як виглядає наймодніший принт 2019 року

Експерти визначили один з головних трендів 2019 року стосовно модних принтів. Одяг таких кольорів вподобає не кожен...

Стилісти відзначили, що до трендових леопарда, зебри і далматинця приєдналися зміїні принти.

І ще: Гід по стилю: як правильно та стильно одягатися повним чоловікам

"Анімалістичні принти продовжують підкорювати світ моди. Від леопарда до далматинця і навіть корови – сьогодні фешн-індустрія стала еклектичним модним сафарі. Час познайомитися з ще однією модною тенденцією, яка більш холоднокровна, але не менш популярна – ласкаво просимо у рік змії!", – відзначили модні експерти.

Стилісти відзначають, що зміїний принт слід носити дозовано. Зокрема, вони рекомендують доповнити образ маленьким аксесуаром зі зміїної шкіри – ременем, мініатюрної сумочкою або парою туфель.

Читайте також: Гід по стилю: корисні поради для бороданів