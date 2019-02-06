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Як виглядає наймодніший принт 2019 року

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Зміїний принт слід носити дозовано - фото 1
Зміїний принт слід носити дозовано / Umbro

Експерти визначили один з головних трендів 2019 року стосовно модних принтів. Одяг таких кольорів вподобає не кожен...

Стилісти відзначили, що до трендових леопарда, зебри і далматинця приєдналися зміїні принти.

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"Анімалістичні принти продовжують підкорювати світ моди. Від леопарда до далматинця і навіть корови сьогодні фешн-індустрія стала еклектичним модним сафарі. Час познайомитися з ще однією модною тенденцією, яка більш холоднокровна, але не менш популярна ласкаво просимо у рік змії!", – відзначили модні експерти.

Стилісти відзначають, що зміїний принт слід носити дозовано. Зокрема, вони рекомендують доповнити образ маленьким аксесуаром зі зміїної шкіри – ременем, мініатюрної сумочкою або парою туфель.

Як виглядає наймодніший принт 2019 року - фото 305947

Як виглядає наймодніший принт 2019 року - фото 305948

Як виглядає наймодніший принт 2019 року - фото 305949

Як виглядає наймодніший принт 2019 року - фото 305950

Як виглядає наймодніший принт 2019 року - фото 305951

Як виглядає наймодніший принт 2019 року - фото 305952

Як виглядає наймодніший принт 2019 року - фото 305953

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Джерело: cosmopolitan
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