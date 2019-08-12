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Як виглядає наймодніше взуття осені 2019

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Ботильйони зі шнурівкою - фото 1
Ботильйони зі шнурівкою / instagram

Саме час оновити гардероб! Діставайте стильні козаки (вони, як і раніше, актуальні), і не забудьте придбати нову модну пару на цей сезон.

На яке взуття зробити ставку восени 2019?

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Справжнім модним хітом цієї осені стали ботильйони зі шнурівкою, гострим носком і на невисокому підборі. Така елегантна модель трохи у вікторіанському стилі стане чудовим доповненням до таких самих елегантних і жіночних нарядів як ​​міді-сукня і спідниця вільного крою.

Головні fashion-інфлюенсери вже встигли приміряти наймодніше взуття осені 2019 під час Тижня моди в Копенгагені. Стильні моделі і поєднання можна підглянути тут:

Як виглядає наймодніше взуття осені 2019 - фото 347275

Як виглядає наймодніше взуття осені 2019 - фото 347276

Не відстають і зірки Instagram. Вони радять не бояться носити таке акцентне взуття, а оскільки воно доволі яскраве і оригінальне сама по собі, робити ставку на нейтральні кольори. Такі як чорний, бежевий і коричневий.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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