Як виглядає найменше королівство в світі

Цей маленький острів сміливо можна назвати королівством. І ось, чому.

Біля берегів Сардинії лежить маленький острівець Таволара. Власне, назвати це островом можна лише з деякою натяжкою: Таволара більше схожа на скелю.

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На одному з кінців острова схили гір спускаються до перешийку з довгим піщаним пляжем. Перешийок є єдиною придатною для життя частиною острова. Саме тут живе сім'я і нащадки Джузеппе Бертолеоні − монарха королівства Таволара, якому виповнилося вже 200 років.

Джузеппе Бертолеоні, генуезький емігрант, прибув на острів у 1807 році − і привіз з собою кілька дружин. Власне, підприємливий італієць втік на острів, щоб уникнути звинувачення у двоєжонстві. Обживаючи потрохи острів, Джузеппе оголосив себе королем. Пізніше він стверджував, що титул йому дарував сам Карло Альберто, король Сардинії, який прибув на Таволару на полювання.

Як виглядає найменше королівство в світі

Як виглядає найменше королівство в світі

Як виглядає найменше королівство в світі

Як виглядає найменше королівство в світі

Як виглядає найменше королівство в світі

Як виглядає найменше королівство в світі

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