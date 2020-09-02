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Як виглядає найкрутіший ключ для авто: відео

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Як виглядає найкрутіший ключ для авто: відео - фото 1

Канадський дизайнер Іскандер Утебаєв представив концепт автомобільного ключа, який претендує на звання, мабуть, найкрутішого і найнезвичайнішого. Ключ створений на базі смартфона і він призначений для 1700-сильного супергібрида Koenigsegg Gemera – однієї з найнестандартніших машин сучасності.

Гаджет являє собою спеціальний ключ-смартфон під назвою Koenigsegg Phone Felix Ferro Edition. Як не складно здогадатися, в його основу ліг преміальний телефон Felix Ferro Edition.

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За допомогою такого ключа можна управляти багатьма функціями машини: включати і вимикати двигун, відкривати двері, капот, багажник, активувати підсвічування салону і приладової панелі. За бажанням власника оригінальний ключ може бути прикрашений металами і дорогоцінним камінням.

Нарешті, ключ Koenigsegg також дозволяє дзвонити, відправляти повідомлення, виходити в інтернет – словом, у нього збережений весь функціонал звичайного смартфона.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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