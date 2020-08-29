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Ford Mustang Mach-E використали для створення музики: слухайте, що з того вийшло

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Ford Mustang Mach-E став музичним інструментом - фото 1
Ford Mustang Mach-E став музичним інструментом

Компанія Ford запросила американського електронного музиканта та діджея Меттью Діра для створення танцювального треку зі звуків, які видає електричний кросовер Mustang Mach-E. Послухайте, що з того вийшло!

Електрокар виступив у незвичному амплуа – став "музичним інструментом", за допомогою якого Меттью Дір створив композицію під назвою "New Breed" (дослівний переклад: "нова порода"). Весь трек скомпонований зі звуків, які видає Mustang Mach-E 1400. Вийшло таке собі гіпнотичне електронне аранжування, що поєднується з чоловічим вокалом.

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За словами діджея, звуки, які видає електричний e-Mach виявилися крутішими, ніж він думав. "Вони дуже кінематографічні, в них є щось науково-фантастичне, – розповів Дір. – Усі ці шуми, які видає електрокар, відображають сучасну музикальність".

Трек, записаний діджеєм, доступний в Apple Music, Spotify, Deezer, SoundCloud і на YouTube.

Нагадаємо, що Ford Mustang Mach-e дебютував восени минулого року, тоді ж були оголошені ціни. Базова версія з приводом на задню вісь обійдеться покупцям у 43 тисячі доларів, а виконання First Edition з повним приводом, панорамним дахом з інфрачервоним захистом і розширеним списком обладнання обійдеться у 59,9 тисячі доларів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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