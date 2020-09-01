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У мережі порівняли потужність Ferrari, Lamborghini і нового Porsche: відео
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Авто відомих марок позмагалися у заїздах на 402 метри, в стартах з ходу з 80 км / год в різних режимах, а ще фахівці оцінили, наскільки ефективні гальма у цих автівках.
Новий Porsche 911 Turbo S є суперкаром, що має 3,75-літровий мотор продуктивністю 650 к.с. (800 Нм), разом з яким функціонують 8-діапазонна преселективна роботизована трансмісія і повнопривідна система.
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Lamborghini Aventador SVJ в рух приводить 770-сильний атмосферник V12 на 6,5 літра, який працює разом з повним приводом, "роботом" ISR. Італійська модель на 115 кг легша за німецьке авто, при цьому на 204 000 фунтів дорожча. Ferrari 812 Superfast виділяється наявністю задньопривідної трансмісії. Машина оснащується агрегатом V12 потужністю 800 к.с., що поєднується з роботизованою КПП F1. 812 Superfast коштує 262 000 фунтів.
Перегоновий заїзд на чверть милі у трьох суперкарів вийшло завершити за 0,2 секунди, водночас кінцеві результати довелося визначати за допомогою фотофінішу.
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