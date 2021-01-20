Як виглядає найкрутіший автосалон Cadillac з розкішним інтер'єром

Автоцентр Brown Brothers Cadillac, один з найстаріших дилерів Cadillac в світі, припиняє свою роботу. Двері центру, який працював в місті Луїсвілль, штат Кентуккі, з 1930 року, закриються 15 лютого.

70-років тому Brown Brothers Cadillac заснували брати Морріс і Оруелл Брауні. У перші роки центр працював під вивіскою West Broadway Motors, а у 1989 році отримав почесне звання Cadillac Hall of Fame Master Dealer.

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Одна з особливостей салону – інтер'єр, в якому співробітники продавали автомобілі. Він нагадує дорогий готель з розкішним лобі, де ненадовго зупинилися шикарні Cadillac.

Причину закриття не повідомляють. Цілком ймовірно, дилерський центр не захотів слідувати планам General Motors і відмовився від переорієнтації бізнесу на користь продажу електрокарів.

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