Найкращі сімейні позашляховики і кросовери: ТОП-3

Автомобільні експерти назвали ТОП-3 позашляховиків і прокатників, які ідеально підходять для великої родини або для тих, хто просто любить великогабаритні машини.

На першому місці рейтингу опинився автомобіль BMW X7. Важить він 2,3 тонни, але це не заважає йому мати бездоганну маневровість. У салоні дуже комфортно і практично не відчувається різниця дорожнього покриття.

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На другому місці ще один представник німецьких брендів: Mercedes GLS +. Автомобіль був створений для комфортних, а головне безпечних поїздок великою родиною. Він оснащений шестициліндровим мотором, потужністю 362 л. с. або з додатковим 483-сильним агрегатом V8.

Ну і третє місце посів найкращий японський позашляховик Infiniti QX80. Автомобіль оснащений мотором V8 з потужністю 400 кінських сил і 560 Нм. Витрата на 100 км 5,6 л палива. Максимально місткий в ньому не тільки салон, але і багажник. Автомобіль ідеально підійде для подорожей великою компанією і родиною.

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