Як виглядає найкрасивіша льотчиця з Парагваю

Юна льотчиця з Парагваю підкорює не лише серця пасажирів, а й користувачів Instagram.

Знайомтесь, 21-річна Ана Паула Сеспедес – пілот, яка мешкає у столиці Парагваю Асунсьйон. З дитинства вона мріяла стати льотчицею, і врешті зуміла це зробити паралельно виступаючи на конкурсах краси. Тому не дивно, що за профілем дівчини стежать понад 49 тисяч користувачів, адже її знімки викликають захоплення.

І ще: Найсексуальніша бабуся планети роздягнулася для календаря (18+)

Подорожі, небо і просто красива Ана – ось чому варто підписатись на її акаунт.

Джерело всіх фото: instagram.com/anapaulacespedes

Читайте також: Ментальний близнюк Кендалл Дженнер дивує мережу: епічні фото