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Як виглядає найкрасивіша льотчиця з Парагваю

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Чарівна льотчиця з Парагваю - фото 1
Чарівна льотчиця з Парагваю / instagram.com/anapaulacespedes

Юна льотчиця з Парагваю підкорює не лише серця пасажирів, а й користувачів Instagram.

Знайомтесь, 21-річна Ана Паула Сеспедес – пілот, яка мешкає у столиці Парагваю Асунсьйон. З дитинства вона мріяла стати льотчицею, і врешті зуміла це зробити паралельно виступаючи на конкурсах краси. Тому не дивно, що за профілем дівчини стежать понад 49 тисяч користувачів, адже її знімки викликають захоплення.

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Подорожі, небо і просто красива Ана – ось чому варто підписатись на її акаунт.

Як виглядає найкрасивіша льотчиця з Парагваю - фото 303065

Як виглядає найкрасивіша льотчиця з Парагваю - фото 303066

Як виглядає найкрасивіша льотчиця з Парагваю - фото 303067

Як виглядає найкрасивіша льотчиця з Парагваю - фото 303068

Як виглядає найкрасивіша льотчиця з Парагваю - фото 303069

Як виглядає найкрасивіша льотчиця з Парагваю - фото 303070

Як виглядає найкрасивіша льотчиця з Парагваю - фото 303071

Як виглядає найкрасивіша льотчиця з Парагваю - фото 303072

Як виглядає найкрасивіша льотчиця з Парагваю - фото 303073

Як виглядає найкрасивіша льотчиця з Парагваю - фото 303074

Як виглядає найкрасивіша льотчиця з Парагваю - фото 303075

Як виглядає найкрасивіша льотчиця з Парагваю - фото 303076

Як виглядає найкрасивіша льотчиця з Парагваю - фото 303077

Як виглядає найкрасивіша льотчиця з Парагваю - фото 303078

Як виглядає найкрасивіша льотчиця з Парагваю - фото 303079

Джерело всіх фото: instagram.com/anapaulacespedes

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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