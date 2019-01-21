Ментальний близнюк Кендалл Дженнер дивує мережу: епічні фото

Чоловік прифотошоплює себе на фото з Кендалл Дженнер, і це геніально!

Знайомтесь, Кірбі Дженнер (Kirby Jenner) – талановитий чоловік, який зі спільного має з сімейством Кардашян тільки прізвище та кумедні фотографії з Кендалл, на яких дофотошоплює себе. Сам Кірбі називає себе двійнятком моделі, і з цим важко посперечатись, дивлячись на його знімки.

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До того ж, чоловік – не просто фанат відомої родини з чудовими уміннями роботи у фоторедакторах, а й справжня зірка мережі. За його профілем в соцмережі Instagram стежать понад мільйон користувачів, а сам він скромно підписаний тільки на Кендалл Дженнер. Зацініть!

Джерело всіх фото: instagram.com/kirbyjenner

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