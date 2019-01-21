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Ментальний близнюк Кендалл Дженнер дивує мережу: епічні фото

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Брат Кайлі Дженнер розвеселив мережу - фото 1
Брат Кайлі Дженнер розвеселив мережу / instagram.com/kirbyjenner

Чоловік прифотошоплює себе на фото з Кендалл Дженнер, і це геніально!

Знайомтесь, Кірбі Дженнер (Kirby Jenner) – талановитий чоловік, який зі спільного має з сімейством Кардашян тільки прізвище та кумедні фотографії з Кендалл, на яких дофотошоплює себе. Сам Кірбі називає себе двійнятком моделі, і з цим важко посперечатись, дивлячись на його знімки.

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До того ж, чоловік – не просто фанат відомої родини з чудовими уміннями роботи у фоторедакторах, а й справжня зірка мережі. За його профілем в соцмережі Instagram стежать понад мільйон користувачів, а сам він скромно підписаний тільки на Кендалл Дженнер. Зацініть!

Ментальний близнюк Кендалл Дженнер дивує мережу: епічні фото - фото 302538

Ментальний близнюк Кендалл Дженнер дивує мережу: епічні фото - фото 302539

Ментальний близнюк Кендалл Дженнер дивує мережу: епічні фото - фото 302540

Ментальний близнюк Кендалл Дженнер дивує мережу: епічні фото - фото 302541

Ментальний близнюк Кендалл Дженнер дивує мережу: епічні фото - фото 302542

Ментальний близнюк Кендалл Дженнер дивує мережу: епічні фото - фото 302543

Ментальний близнюк Кендалл Дженнер дивує мережу: епічні фото - фото 302544

Ментальний близнюк Кендалл Дженнер дивує мережу: епічні фото - фото 302545

Ментальний близнюк Кендалл Дженнер дивує мережу: епічні фото - фото 302546

Ментальний близнюк Кендалл Дженнер дивує мережу: епічні фото - фото 302547

Ментальний близнюк Кендалл Дженнер дивує мережу: епічні фото - фото 302548

Ментальний близнюк Кендалл Дженнер дивує мережу: епічні фото - фото 302549

Ментальний близнюк Кендалл Дженнер дивує мережу: епічні фото - фото 302550

Ментальний близнюк Кендалл Дженнер дивує мережу: епічні фото - фото 302551

Ментальний близнюк Кендалл Дженнер дивує мережу: епічні фото - фото 302552

Ментальний близнюк Кендалл Дженнер дивує мережу: епічні фото - фото 302553

Ментальний близнюк Кендалл Дженнер дивує мережу: епічні фото - фото 302554

Ментальний близнюк Кендалл Дженнер дивує мережу: епічні фото - фото 302555

Ментальний близнюк Кендалл Дженнер дивує мережу: епічні фото - фото 302556

Ментальний близнюк Кендалл Дженнер дивує мережу: епічні фото - фото 302557

Ментальний близнюк Кендалл Дженнер дивує мережу: епічні фото - фото 302558

Ментальний близнюк Кендалл Дженнер дивує мережу: епічні фото - фото 302559

Ментальний близнюк Кендалл Дженнер дивує мережу: епічні фото - фото 302560

Джерело всіх фото: instagram.com/kirbyjenner

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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