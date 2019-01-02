Найсексуальніша бабуся планети роздягнулася для календаря (18+)

Вона не лише спокуслива модель, а ще й бабуся

48-річна австралійська модель Джина Стюарт майже повністю роздягнулася для новорічного календаря.

Найсексуальніша бабуся планети – такий титул у Джини невипадково. Вона – мати чотирьох дітей, і вже бабуся, але при цьому виглядає просто неймовірно.

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Популярність до Джини Стюарт прийшла, коли вона стала фіналісткою конкурсу Miss Maxim. Зараз Джина – одна з найсміливіших Instagram-моделей світу.

І вона не проти підготувати новорічний сюрприз, наприклад, майже повністю оголитися для новорічного календаря.

Друкований варіант календаря вже розпроданий, залишилися лише постери і електронний варіант. А подивитися є на що, адже Джина включила туди і фото, де повністю оголена.

Ну, а нам залишається задовольнятися її відвертими знімками, які вона регулярно публікує в Instagram.

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