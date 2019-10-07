Як виглядає найкрасивіша дорога США

Улюблена дорога Америки – так називають Blue Ridge Parkway самі американці. І вони мають рацію, адже це може стати найяскравішим враженням вашої подорожі по сходу США.

Blue Ridge Parkway – одна з найкрасивіших доріг у Сполучених Штатах. Її довжина становить близько 750 км. Вона проходить по гребеню гірської системи Аппалачі через Вірджинію і Північну Кароліну і з'єднує Національні парки Shenandoah і Great Smoky Mountains. Це чудова подорож для любителів неквапливої ​​їзди звивистими мальовничими дорогами.

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Відсутність вантажівок, невелика кількість машин, багато місць для зупинок і відпочинку, де можна послухати тишу і помилуватися гірськими пейзажами, роблять поїздку приємною і незабутньою. Також неабияк тішить, що все і всюди підписано, на всіх майданчиках є спеціальні інформативні таблички про місцевість, які розповідають її історію і куди дивитися, щоб побачити гарний краївид.

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