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Як виглядає найкрасивіша дорога США

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America`s Favorite Drive - фото 1
America`s Favorite Drive / blueridgeparkway

Улюблена дорога Америки – так називають Blue Ridge Parkway самі американці. І вони мають рацію, адже це може стати найяскравішим враженням вашої подорожі по сходу США.

Blue Ridge Parkway одна з найкрасивіших доріг у Сполучених Штатах. Її довжина становить близько 750 км. Вона проходить по гребеню гірської системи Аппалачі через Вірджинію і Північну Кароліну і з'єднує Національні парки Shenandoah і Great Smoky Mountains. Це чудова подорож для любителів неквапливої ​​їзди звивистими мальовничими дорогами.

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Відсутність вантажівок, невелика кількість машин, багато місць для зупинок і відпочинку, де можна послухати тишу і помилуватися гірськими пейзажами, роблять поїздку приємною і незабутньою. Також неабияк тішить, що все і всюди підписано, на всіх майданчиках є спеціальні інформативні таблички про місцевість, які розповідають її історію і куди дивитися, щоб побачити гарний краївид.

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Як виглядає найкрасивіша дорога США - фото 360235

Як виглядає найкрасивіша дорога США - фото 360236

Як виглядає найкрасивіша дорога США - фото 360237

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Як виглядає найкрасивіша дорога США - фото 360241

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Джерело: blueridgeparkway
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