Амстердам стане дорожчим для туристів: скільки доведеться доплачувати

У 2020 році в Амстердамі з іноземців будуть стягувати туристичний податок в розмірі трьох євро за ніч на додаток до збору 7% від загального рахунку за проживання в хостелах і готелях міста. В сумі це більше, ніж де-небудь в Європі.

"Наприклад, на Booking.com бронювання номера в готелі Rembrandt Square в Амстердамі на 28 березня обійдеться в 132,5 євро на двох. Крім цієї суми туристам необхідно буде заплатити майже 16 – три євро за людину за добу і 7% загального рахунку за проживання. у Берліні туристичний податок становить 5%, а розміщення в найдорожчому готелі Adlon Kempinski, де зупинялися Барак Обама, Анджеліна Джолі і Майкл Джексон, обійдеться майже у 250 євро на добу і понад 11 євро – туристичний податок", – йдеться в повідомленні.

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Зібрані кошти (близько 100 мільйонів євро в рік) будуть витрачені на реставрацію історичних будівель та об'єктів культурної спадщини, очищення парків і річкових каналів міста.

Від податку будуть звільнені діти, а також підлітки до 16 років. Крім того, влада Амстердама ввела податковий збір в один євро за проживання в кемпінгу. До 10% зріс податок на оренду квартир, в тому числі його будуть стягувати на сервісі з бронювання приватного житла Airbnb. Також Амстердам вимагає оплати податок у вісім євро з людей, які прибули в місто на човні. Експерти не виключають, що економні туристи можуть знехтувати ночівлею в столиці, відправившись в більш лояльні міста Нідерландів.

Щорічно Амстердам відвідують близько 18 мільйонів іноземних туристів. Це більше, ніж все населення Нідерландів.

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