Творці Google показали своє бачення міста майбутнього

Організація Sidewalk Labs, що спеціалізується на впровадженні нових технологій і входить разом з Google до складу холдингу Alphabet, після декількох років розробок і планування представила концепт міста майбутнього.

На відміну від інших подібних проектів, компанія має намір втілити свій задум у реальність вже у найближчі роки.

І ще: Як виглядає один з найменших островів у світі: атмосферні фото

Sidewalk Labs розробила план інновацій і розвитку нової набережної в Торонто, Канада, представлений на понад 1500 сторінках і розділений на чотири томи. На його підготовку пішло близько 18 місяців. Компанія ґрунтувалася на інформації, отриманій від 21 000 місцевих жителів.

Район Куейсайд першим зазнає змін. У ньому передбачено будівництво десяти багатофункціональних будівель заввишки до 30 поверхів, в яких зможуть розміститися 4500 жителів і 3900 робочих місць. Будинки побудують з масивної деревини. У них будуть інтегровані волоконно-оптичні мережі, а також загальнодоступний Wi-Fi. Пішохідні доріжки розташуються на одному рівні з магазинами, ресторанами та місцями загального користування, натомість офісні та житлові приміщення будуть розташовуватися вище.

Ключові особливості проекту:

Інтелектуальні бордюри будуть з'являтися і зникати на основі даних про навантаження на вулицю, отриманих у режимі реального часу. Це дозволить максимально ефективно використовувати простір.

Розумні світлофори зможуть адаптуватися до швидкості пересування пішоходів.

Світлофори будуть зв'язуватися з під'єднуваними або автономними транспортними засобами, щоб уповільнити або прискорити рух.

Перший район побудують з масивної деревини.

Рухомі вуличні меблі дозволять міняти вулиці в залежності від кількості пішоходів і магазинів.

У районі буде логістичний центр з підземною доставкою.



Очікується, що Sidewalk Labs витратить на реалізацію задуманого 3,9 мільярда доларів. Підготовчі роботи повинні початися у 2021 році, а будівництво почнеться через рік після отримання дозволів. Перша будівля має бути готова до середини 2024 року, а здача всього району запланована до кінця 2026 року.

Читайте також: Британець трансформував свою квартиру у стилі 1930-х років