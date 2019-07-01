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Творці Google показали своє бачення міста майбутнього
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Організація Sidewalk Labs, що спеціалізується на впровадженні нових технологій і входить разом з Google до складу холдингу Alphabet, після декількох років розробок і планування представила концепт міста майбутнього.
На відміну від інших подібних проектів, компанія має намір втілити свій задум у реальність вже у найближчі роки.
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Sidewalk Labs розробила план інновацій і розвитку нової набережної в Торонто, Канада, представлений на понад 1500 сторінках і розділений на чотири томи. На його підготовку пішло близько 18 місяців. Компанія ґрунтувалася на інформації, отриманій від 21 000 місцевих жителів.
Район Куейсайд першим зазнає змін. У ньому передбачено будівництво десяти багатофункціональних будівель заввишки до 30 поверхів, в яких зможуть розміститися 4500 жителів і 3900 робочих місць. Будинки побудують з масивної деревини. У них будуть інтегровані волоконно-оптичні мережі, а також загальнодоступний Wi-Fi. Пішохідні доріжки розташуються на одному рівні з магазинами, ресторанами та місцями загального користування, натомість офісні та житлові приміщення будуть розташовуватися вище.
Ключові особливості проекту:
- Інтелектуальні бордюри будуть з'являтися і зникати на основі даних про навантаження на вулицю, отриманих у режимі реального часу. Це дозволить максимально ефективно використовувати простір.
- Розумні світлофори зможуть адаптуватися до швидкості пересування пішоходів.
- Світлофори будуть зв'язуватися з під'єднуваними або автономними транспортними засобами, щоб уповільнити або прискорити рух.
- Перший район побудують з масивної деревини.
- Рухомі вуличні меблі дозволять міняти вулиці в залежності від кількості пішоходів і магазинів.
- У районі буде логістичний центр з підземною доставкою.
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- Очікується, що Sidewalk Labs витратить на реалізацію задуманого 3,9 мільярда доларів. Підготовчі роботи повинні початися у 2021 році, а будівництво почнеться через рік після отримання дозволів. Перша будівля має бути готова до середини 2024 року, а здача всього району запланована до кінця 2026 року.
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