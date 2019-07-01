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Творці Google показали своє бачення міста майбутнього

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Район майбутнього мають звести до 2026 року - фото 1
Район майбутнього мають звести до 2026 року

Організація Sidewalk Labs, що спеціалізується на впровадженні нових технологій і входить разом з Google до складу холдингу Alphabet, після декількох років розробок і планування представила концепт міста майбутнього.

На відміну від інших подібних проектів, компанія має намір втілити свій задум у реальність вже у найближчі роки.

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Sidewalk Labs розробила план інновацій і розвитку нової набережної в Торонто, Канада, представлений на понад 1500 сторінках і розділений на чотири томи. На його підготовку пішло близько 18 місяців. Компанія ґрунтувалася на інформації, отриманій від 21 000 місцевих жителів.

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Творці Google показали своє бачення міста майбутнього - фото 337530
Творці Google показали своє бачення міста майбутнього - фото 337532
Творці Google показали своє бачення міста майбутнього - фото 337533
Творці Google показали своє бачення міста майбутнього - фото 337534
Творці Google показали своє бачення міста майбутнього - фото 337535

Район Куейсайд першим зазнає змін. У ньому передбачено будівництво десяти багатофункціональних будівель заввишки до 30 поверхів, в яких зможуть розміститися 4500 жителів і 3900 робочих місць. Будинки побудують з масивної деревини. У них будуть інтегровані волоконно-оптичні мережі, а також загальнодоступний Wi-Fi. Пішохідні доріжки розташуються на одному рівні з магазинами, ресторанами та місцями загального користування, натомість офісні та житлові приміщення будуть розташовуватися вище.

Творці Google показали своє бачення міста майбутнього - фото 337537
Творці Google показали своє бачення міста майбутнього - фото 337536
Творці Google показали своє бачення міста майбутнього - фото 337531

Ключові особливості проекту:

  • Інтелектуальні бордюри будуть з'являтися і зникати на основі даних про навантаження на вулицю, отриманих у режимі реального часу. Це дозволить максимально ефективно використовувати простір.
  • Розумні світлофори зможуть адаптуватися до швидкості пересування пішоходів.
  • Світлофори будуть зв'язуватися з під'єднуваними або автономними транспортними засобами, щоб уповільнити або прискорити рух.
  • Перший район побудують з масивної деревини.
  • Рухомі вуличні меблі дозволять міняти вулиці в залежності від кількості пішоходів і магазинів.
  • У районі буде логістичний центр з підземною доставкою.
  • Очікується, що Sidewalk Labs витратить на реалізацію задуманого 3,9 мільярда доларів. Підготовчі роботи повинні початися у 2021 році, а будівництво почнеться через рік після отримання дозволів. Перша будівля має бути готова до середини 2024 року, а здача всього району запланована до кінця 2026 року.

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Джерело: 9to5google
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