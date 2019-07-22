Як виглядає найкращий бар у світі

Популярний нью-йоркський бар Данте був названий найкращим у світі під час церемонії Spirited Awards 2019 в Новому Орлеані в рамках Tales of the Cocktail.

Бар, який відкрився у 2015 році в кав'ярні Caffe Dante в Грінвічі-Віллідж, був названий найкращим американським баром-рестораном другий раз за три роки.

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Данте здолав таких легендарних конкурентів, як бари Gramercy Tavern, Houston's Better Luck Tomorrow і Silver Dollar Dollar. "Всім, хто у нас бував, спасибі. І всі, хто ще не був, ми з нетерпінням чекаємо можливості вітати вас", – сказав креативний директор бару Нарен Янг, отримуючи нагороду в історичному театрі Орфей.

Церемонію нагородження вів актор, лауреат премії Еммі Брайан Кренстон, який нещодавно почав виробництво мескаля Dos Hombres разом зі своїм напарником по серіалу Пуститися берега Аароном Полом. Бар Данте відомий завдяки своєму коктейлю Негроні (Ultimate Negroni).

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