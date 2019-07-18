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Будь, як королева: ось що ніколи не п'є Єлизавета II

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Цей алкогольний напій Єлизавета II не п'є ніколи - фото 1
Цей алкогольний напій Єлизавета II не п'є ніколи / gettyimages

Про те, що в Єлизавети II вельми чудернацькі вподобання знають майже всі: починаючи з її стилю і закінчуючи кумедними правилами, яких дотримується королева. Втім, нещодавно вона розкрила ще одну таємницю, яка збентежила її прихильників.

Днями королева Єлизавета II відвідала Національний інститут сільськогосподарської ботаніки біля Кембриджа, де зізналася, що вона не п'є вино. Уявляєте? То вона просто на Закарпатті не була...

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Тіна Барсбі, директор інституту, розповідає, що під час королівського візиту розмова зайшла про ріст популярності англійських вин. Єлизавета II відзначила, що у неї є кілька виноградників у Віндзорі, але при цьому сама вона вино не п'є, хоча кажуть, що воно добре.

Єлизавета II не п'є вино - фото 341807
Єлизавета II не п'є вино

Що ж, хоч Єлизавета не є прихильницею ані червоного сухого, ані білого, це не означає, що у неї немає улюблених алкогольних напоїв. У 2017 році у ЗМІ з'явилася інформація, що королева випиває чотири коктейлі на день. Серед її лідерів – джин і "Martini Dry".

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Джерело: People
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