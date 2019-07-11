Як та з чого роблять текілу у Мексиці

Мексика – батьківщина текіли, і плантації блакитної агави, з якої виробляють мексиканську справжню текілу, є тільки тут, на території штату Халіско. Тож, як насправді роблять алкогольний напій?

Рослини блакитної агави досягають висоти 12 метрів. До речі, саме цю агаву визнано організацією ЮНЕСКО частиною всесвітньої природної спадщини. На смак цей напій нагадує звичайну горілку з міццю у 55 градусів.

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З чого роблять текілу у Мексиці, процес приготування текіли

Сам процес розведення рослини блакитна агава вже давно перейшов на територію людини, її розводять в домашніх умовах. Варто зауважити, що справжня блакитна агава росте тільки на території декількох штатів у дикому вигляді. Рослина росте в дуже сухому кліматі, багато фермерів досі вважають за краще дику рослину, адже з неї виходить справжня текіла.

Голуба агава

Тож, спочатку агаву зрубують, а сік з серцевини рослини використовують для приготування мексиканської текіли. Після того, як зрубали серцевину рослини, її запарюють в печі при температурі 70 градусів приблизно 2 дні. В такому жаркому процесі приготування текіли виділяється велика кількість соку. Далі блакитна агава остигає, її подрібнюють і починають вичавлювати останні залишки соку. Весь отриманий сік змішують з інгредієнтом під назвою дріжджі і залишають бродити на 10 днів.

Як роблять текілу

Після витримки суміші виходить майже готова текіла з міццю у 10 градусів. Але після кількох перегонок виходить напій вже набагато міцніший, 55 градусів. Тепер ви знаєте з чого і як роблять текілу.

Текіла OLMECA

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