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Kia випустила "дешеву Panamera": фотофакт

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Нові ProCeed збережуть двигун старих - фото 1
Нові ProCeed збережуть двигун старих / YouTube

Збірка шикарної Kia ProCeed почалася у словацькій Жиліні.

Південнокорейська компанія Kia розпочала збирати нові універсали ProСeed.

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Нові ProCeed називають "бюджетними Panamera" не тільки через схожий силует, але і через очевидну подібність дизайну в цілому і задніх ліхтарів зокрема. Кузов Kia ProСeed – п'ятидверний shooting brake. Третє покоління універсалів Kia представила на Паризькому автосалоні цього року.

Збірка ProCeed розпочалася у словацькій Жиліні. Нові ProCeed збережуть двигун старих – 1,0-літровий 120-сильний бензиновий, 1,4-літровий 140-сильний бензиновий, 1,6-літровий 204-сильний бензиновий або 1,6-літровий 136-сильний дизельний.

Kia випустила 'дешеву Panamera': фотофакт - фото 291471

Kia випустила 'дешеву Panamera': фотофакт - фото 291472

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Джерело: allcarcentral
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