Kia випустила "дешеву Panamera": фотофакт

Збірка шикарної Kia ProCeed почалася у словацькій Жиліні.

Південнокорейська компанія Kia розпочала збирати нові універсали ProСeed.

І ще: Новий Kia Soul показали без камуфляжу

Нові ProCeed називають "бюджетними Panamera" не тільки через схожий силует, але і через очевидну подібність дизайну в цілому і задніх ліхтарів зокрема. Кузов Kia ProСeed – п'ятидверний shooting brake. Третє покоління універсалів Kia представила на Паризькому автосалоні цього року.

Збірка ProCeed розпочалася у словацькій Жиліні. Нові ProCeed збережуть двигун старих – 1,0-літровий 120-сильний бензиновий, 1,4-літровий 140-сильний бензиновий, 1,6-літровий 204-сильний бензиновий або 1,6-літровий 136-сильний дизельний.

Читайте також: Названо найбезпечніше авто у світі