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Названі претенденти на звання авто 2019 року в Європі

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Jaguar I-Pace - фото 1
Jaguar I-Pace / CAR Magazine

Організатори найстарішого конкурсу Європейський автомобіль року опублікували шорт-лист претендентів на цю престижну нагороду.

На перемогу у конкурсі Європейський автомобіль року претендують сім автомобілів. Рішення журі буде оприлюднено в березні в Женеві, напередодні відкриття Міжнародного автосалону.

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У список фіналістів конкурсу потрапили: Alpine A110, Jaguar I-Pace, Ford Focus, Kia Ceed, Mercedes-Benz A-Class, Peugeot 508 і Citroen C5 Aircross.

Alpine A110 - фото 291383
Alpine A110
Citroen C5 Aircross - фото 291384
Citroen C5 Aircross

До складу журі конкурсу "Європейський автомобіль року" входять 58 журналістів з 22 країн. У розпорядженні кожного з них є 25 балів, які вони повинні на свій розсуд розподілити між автомобілями-учасниками конкурсу.

У 2018 року європейським автомобілем року став компактний кросовер Volvo XC40. Маленький шведський вседорожник, який дебютував восени минулого року, отримав 325 балів. Друге місце зайняв Seat Ibiza з результатом 242 бали, а "бронза" дісталася BMW 5-Series, який заробив 226 балів.

Volvo XC40 - фото 291382
Volvo XC40

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Джерело: motor
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