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Як виглядає найгірший смартфон 2018 року

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Девайс виконаний з алюмінію - фото 1
Девайс виконаний з алюмінію / The Verge

Видання The Mashable назвало найгірший смартфон 2018 року, який безсумнівно став лідером серед аутсайдерів.

Це гаджет Red Hydrogen One, єдиними перевагами якого є довгограюча батарея і гучні динаміки.

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Варто нагадати, що смартфон позиціонували як перший в світі девайс, що здатний відображати 3D-голограми без необхідності у спеціальних окулярах.

Все інше, на думку фахівців, – один суцільний мінус. Експерт видання The Mashable зазначив, що якість дисплея залишає бажати кращого, а в цілому гаджет дуже громіздкий і важкий. До речі, сам девайс виконаний з алюмінію. Крім того, він невдало сконструйований, а через велетенський розмір його просто боляче тримати.

Як виглядає найгірший смартфон 2018 року - фото 298111

Як виглядає найгірший смартфон 2018 року - фото 298112

Як виглядає найгірший смартфон 2018 року - фото 298113

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Джерело: mashable
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