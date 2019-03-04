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8 березня Голос країни

Як виглядає найекстремальніший батут на планеті

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Найекстремальніший батут Bounce Below - фото 1
Найекстремальніший батут Bounce Below / pinterest

Батут – чудова розвага як для дорослих, так і для дітей. Навіть при тому, що в світі є безліч версій і розмірів батутів, жоден з них не може відповідати розміру і витонченості найбільшого підземного батута в світі – Bounce Below. Розташоване це диво в Уельсі, де можна отримати максимум емоцій.

Комплекс з 3 великих батутів розташована у підземній добувної шахті під назвою Ллехвед, і офіційно відкрила свої двері 4 липня 2014. Дістатися сюди можна на спеціальному поїзді, який закінчує свій шлях у печері з красивим освітленням. Перед посадкою в поїзд відвідувачам дають шоломи і бавовняний комбінезон з метою захисту. Батути в Bounce Below пов'язані сходами і гірками, одна з яких досягає 20 метрів в довжину.

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Як виглядає найекстремальніший батут на планеті - фото 311389

Як виглядає найекстремальніший батут на планеті - фото 311390

Як виглядає найекстремальніший батут на планеті - фото 311391

Як виглядає найекстремальніший батут на планеті - фото 311392

Як виглядає найекстремальніший батут на планеті - фото 311393

Як виглядає найекстремальніший батут на планеті - фото 311394

Як виглядає найекстремальніший батут на планеті - фото 311395

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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