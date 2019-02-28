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MARUV Євробачення 2019 8 березня

Меню для таксі: оригінальний водій став зіркою мережі

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Водій таксі показав кумедне меню на поїздки - фото 1
Водій таксі показав кумедне меню на поїздки / pexels

Хлопець на ім'я Луїс розповів, що водій таксі запропонував йому "меню" різних поїздок. Про це він повідомив своїм фоловерам на власній сторінці в Twitter.

Виявилося, що в меню таксі є кілька видів поїздок: "мовчазна", "терапевтична" "дивна", "груба" і "стенд-ап". Так, пасажир міг дістатися до місця призначення в тиші, виговоритися або отримати нові враження від їзди з водієм таксі, який веде себе злегка підозріло.

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Стенд ап. Я розповідаю вам смішні історії. Починаючи від тюремних історій, закінчуючи іншими неправильними рішеннями в моєму житті.
Терапевтична поїздка. Що у вас на душі? Давайте я вам допоможу. Розкажіть мені про це.
Страшна поїздка. Я мовчу. Іноді я буду поглядати на вас в дзеркало заднього виду. І робити страшне обличчя.
Груба поїздка. Я буду грубий настільки, наскільки це можливо.
Безпека понад усе. Будь ласка, пристебніться. Якщо вам знадобиться зарядка, у мене є кілька для всіх видів смартфонів. Спасибі, що їдете зі мною.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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