Продавчиня відправила в нокаут агресивного покупця: епічне відео

Жінка спробувала вгамувати неадекватного покупця декількома ударами, проте, коли це не дало результатів – відправила його в нокаут. Відео активно обговорюють у мережі.

На ролику видно, що продавчиня магазину відправила в нокаут агресивного покупця, який затіяв бійку з чоловіком, який стояв в черзі. Інцидент був знятий на відео і опублікований в YouTube.

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У відео показано, як один з покупців починає бити іншого головою об холодильник з пивом. В результаті дівчина реагує миттєво – підходить і вдаряє агресора по обличчю, а потім штовхає ногою. Однак, коли цього виявляється недостатньо – завершила справу нокаутом.

Відео містить ненормативну лексику (18+):

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