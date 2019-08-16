Оригінальні способи прикрасити житло до осені

Осінні нотки вже витають у повітрі. Тому, актуально як ніколи, звернути увагу на ідеї прикрашання будинку або квартири до цієї красивої пори року.

Будь-який букет допоможе відразу оживити і перетворити кімнату.

І ще: Скинулись на пенсію: друзі викупили село в Іспанії, щоб втілити свою мрію

Найпростішим і найбільш яскравим елементом дизайну може стати букет, поміщений у звичайну вазу, на столі або комоді. Можна також застосувати нетрадиційний підхід і фантазію.

Так, наприклад, букет круто виглядатиме на підлозі, книжковій полиці або на стіні в кашпо. У цьому випадку, якщо букет займає центральне місце в оформленні приміщення, він має бути симетричним і об'ємним. Ідея використовувати гілки дерев у своєму інтер'єрі дуже вдала. Кожна гілочка ексклюзивна і самобутня. Навіть два однакових шедевра важко отримати при виготовленні композицій паралельно.

Надихайтеся разом з нами!

Читайте також: Меблі зі звичайного шлакоблоку: дешеві ідеї