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Оригінальні способи прикрасити житло до осені

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Як зустріти затишну осінь - фото 1
Як зустріти затишну осінь / hometocome

Осінні нотки вже витають у повітрі. Тому, актуально як ніколи, звернути увагу на ідеї прикрашання будинку або квартири до цієї красивої пори року.

Будь-який букет допоможе відразу оживити і перетворити кімнату.

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Найпростішим і найбільш яскравим елементом дизайну може стати букет, поміщений у звичайну вазу, на столі або комоді. Можна також застосувати нетрадиційний підхід і фантазію.

Так, наприклад, букет круто виглядатиме на підлозі, книжковій полиці або на стіні в кашпо. У цьому випадку, якщо букет займає центральне місце в оформленні приміщення, він має бути симетричним і об'ємним. Ідея використовувати гілки дерев у своєму інтер'єрі дуже вдала. Кожна гілочка ексклюзивна і самобутня. Навіть два однакових шедевра важко отримати при виготовленні композицій паралельно.

Надихайтеся разом з нами!

Оригінальні способи прикрасити житло до осені - фото 348161

Оригінальні способи прикрасити житло до осені - фото 348162

Оригінальні способи прикрасити житло до осені - фото 348163

Оригінальні способи прикрасити житло до осені - фото 348164

Оригінальні способи прикрасити житло до осені - фото 348165

Оригінальні способи прикрасити житло до осені - фото 348166

Оригінальні способи прикрасити житло до осені - фото 348167

Оригінальні способи прикрасити житло до осені - фото 348168

Оригінальні способи прикрасити житло до осені - фото 348169

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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