Дизайнер поділився секретами, які освіжать ваш інтер'єр

Інколи навіть найстильніший ремонт не може вам дати те відчуття краси і затишку, до якого прагне кожен господар квартири. У цьому випадку на допомогу прийде декор.

Оформити кімнати можна своїми руками, не вдаючись до послуг професійного дизайнера. Якщо ж ви боїтеся, що не зможете підібрати декоративні елементи конкретно до вашого стилю, спішимо вас потішити: ось список різноманітних правил декорування, який допоможе вам створити ідеальний інтер'єр.

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Правило 1: Наповнення інтер'єру фактурами

Правило 2: Додавання живопису

Правило 3: Зміна геометрії вікон за допомогою фіранок

Правило 4: Прагнення до лаконічності і прямих ліній

Правило 5: Поєднання кольору в пропорції 60-30-10

Правило 6: Порожні стіни

Правило 7: Зміна сезонних деталей

Правило 8: Використання непарної кількості орнаментів і аксесуарів

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