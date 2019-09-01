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Ломаченко — Кемпбелл 1 вересня

Дизайнер поділився секретами, які освіжать ваш інтер'єр

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Соковиті ідеї дизайну - фото 1
Соковиті ідеї дизайну / design-guru

Інколи навіть найстильніший ремонт не може вам дати те відчуття краси і затишку, до якого прагне кожен господар квартири. У цьому випадку на допомогу прийде декор.

Оформити кімнати можна своїми руками, не вдаючись до послуг професійного дизайнера. Якщо ж ви боїтеся, що не зможете підібрати декоративні елементи конкретно до вашого стилю, спішимо вас потішити: ось список різноманітних правил декорування, який допоможе вам створити ідеальний інтер'єр.

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Правило 1: Наповнення інтер'єру фактурами

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Правило 2: Додавання живопису

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Правило 3: Зміна геометрії вікон за допомогою фіранок

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Правило 4: Прагнення до лаконічності і прямих ліній

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Правило 5: Поєднання кольору в пропорції 60-30-10

Дизайнер поділився секретами, які освіжать ваш інтер'єр - фото 351591

Правило 6: Порожні стіни

Дизайнер поділився секретами, які освіжать ваш інтер'єр - фото 351593

Правило 7: Зміна сезонних деталей

Дизайнер поділився секретами, які освіжать ваш інтер'єр - фото 351595

Правило 8: Використання непарної кількості орнаментів і аксесуарів

Дизайнер поділився секретами, які освіжать ваш інтер'єр - фото 351596

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Джерело: elledecor
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