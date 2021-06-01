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ТОП 5 найкращих серіалів весни 2021, як ви могли пропустити
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Найкращі серіали весни 2021 року точно сподобаються шанувальникам фентезі, драми, комедій та трилерів. Радіо MAXIMUM зібрало найкрутіші новинки серіалів, які вийшли у світ з березня по травень!
Весна 2021 принесла не лише потепління та хороший настрій, а й чимало крутих серіальних новинок. Тому Радіо MAXIMUM підготувало добірку найкращих серіалів, які вийшли за останні кілька місяців у світ. Тепер не доведеться поспіхом обирати, що ж подивитись під час трапези.
І ще: ТОП 7 нових серіалів червня 2021, які сподобаються всім
Осколки (16+)
- Оригінальна назва мовою серіалу: Debris
- Жанр: фантастика, містика, драма
- Країна: США
- Режисер: Стівен А. Едельсон, Ребекка Родрігес
- У головних ролях: Джонатан Такер, Ріенн Стіл, Томас Кадро, Дженніфер Коппінг, Стівен Адеколу
- Тривалість: 48 хв.
- Кількість серій: 13
Події серіалу розгортаються навколо агентів Браяна Беневенті та Філони Джонс, які хоч і представляють різні країни, але стикнулися з несподіваною спільною справою. І це далеко не звичайний злочин, до якого причетна людина, а неймовірна знахідка - осколки інопланетного судна, які впливають на дії людей.
Осколки, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Сокіл та Зимовий солдат (16+)
- Оригінальна назва мовою серіалу: The Falcon and the Winter Soldier
- Жанр: фентезі, бойовик, драма, супергероїка
- Країна: США
- Режисер: Карі Скогленд
- У головних ролях: Ентоні Макі, Себастіан Стен, Даніель Брюль, Емілі Ван Кемп і Ваятт Расселл
- Тривалість: 60 хв.
- Кількість серій: 6
Другий від Marvel (після Ванди та Віжна), який розповідає про події після стрічки "Месники: Фінал". Цього разу головними героями стали Зимовий солдат та Сокіл, який отримав щит та звання нового Капітана Америки. На цю шалену парочку очікують нові пригоди, завдання та проблеми, з якими стикаються супергерої щодня.
Сокіл та Зимовий солдат, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Іграшка для дорослих або Зроблено з любов'ю (16+)
- Оригінальна назва мовою серіалу: Made for love
- Жанр: комедія, драма
- Країна: США
- Режисер: С.Дж. Кларксон, Стефані Лейн, Алетеа Джонс
- У головних ролях: Крістін Міліоті, Августо Агілера, Нома Думезвені, Біллі Магнуссен, Калеб Фут
- Тривалість: 30 хв.
- Кількість серій: 10
Життя багатіїв має свої недоліки, серед яких постійне прагнення чогось нового і фантастичного. І це зрозуміла головна героїня серіалу - кохана мільярдера, який вирішив об'єднати їхні почуття завдяки чипуванню. Крихітна річ не просто дозволяє бачити світ очима другої половинки, а й передає емоції та вказує на місце перебування. Тож втеча стає надскладною місією.
Іграшка для дорослих, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Тінь та кістка (16+)
Оригінальна назва мовою серіалу: Shadow and Bone
Жанр: фантастика
Країна: США
Режисер: Майрзі Алмас, Джеремі Уебб, Лі Толанд Крігер, Ерік Хайссерер
У головних ролях: Джессі Мей Лі, Фредді Картер, Бен Барнс, Арчі Рено, Аміта Суман, Кіт Янг, Саймон Сірс
Тривалість: 50 хв.
Кількість серій: 8
Серіал за мотивами трилогії американської письменниці Лі Бардуго розповідає про могутню країну під назвою Равка. Колись тут жили гриші - вояки, які володіли древньою магією. Сьогодні ж Равка розділена темним каньйоном на дві частини. Сам там живуть моторошні істоти, війна з якими триває постійно. У центрі подій дівчина Аліна, у якої проявились незвичайні сили. Тож тепер вона стає однією з гриш і повинна захищати не лише людей від монстрів, а й себе від інтриг та обману.
Тінь та кістка, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Спадщина Юпітера (16+)
- Оригінальна назва мовою серіалу: Jupiter's Legacy
- Жанр: фантастика, драма, пригоди, бойовик
- Країна: США
- Режисер: Стівен С. Денайт
- У головних ролях: Леслі Бібб, Джош Дюамель, Ендрю Хортон, Єлена Кампуріс, Метт Лантер
- Тривалість: 40 хв.
- Кількість серій: 8
Серіал за однойменними коміксами розповідає про те, як команда людей відправляється на таємничий острів у далекому 1932 році. Саме тут вони стикаються з небувалими перешкодами, але отримують надздібності та звання перших супергероїв на планеті. Упродовж століття їм вдавалось допомагати людям завдяки "Союзу правосуддя", але тепер ця місія більше лежить на їхніх дітях. Однак юне покоління не завжди готове жити за правилами батьків, як і людство, яке вже зробило крок вперед.
Спадщина Юпітера, дивитись трейлер серіалу онлайн:
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