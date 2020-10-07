Як виглядає найдешевший електрокар за 3600 євро: відеоогляд від китайських блогерів

Китайські YouTube-блогери опублікували відеоогляд найдешевшого електромобіля у світі станом на 2020 рік. Новинка являє собою повноцінний автомобіль з досить непоганими характеристиками.

Автомобіль вийшов на ринок всього два місяці тому, і у Китаї, він відразу знайшов популярність – з перших днів прийому замовлень було продано 50 тисяч екземплярів моделі. Воно й не дивно, адже ця машина коштує близько 3600 євро. Називається новинка Wuling Hong Guang Mini EV. Її довжина становить менш як 3 метрів, але не дивлячись на це, класифікується модель як повноцінне авто. Салон електрокара вміщує до 4 особи. При цьому зроблений він на непоганому рівні.

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У рух найдешевший електромобіль приводиться електродвигуном потужністю 13 кВт (17,7 к.с.) і крутним моментом 85 Нм. Guang Mini EV розвиває максимальну швидкість 100 км/год, а на одному заряді проїжджає 120 км в базовій версії і 170 км в топовій.

Швидка зарядка не передбачена, зате "підживлювати" машину можна змінним струмом, і це вражає. Крім цього, акумулятор найдешевшого автомобіля має систему управління температурою, завдяки чому його можна прогрівати, коли на вулиці холодно.

У плані безпеки Guang Mini EV не є прикладом для наслідування – в ньому немає подушок безпеки і системи стабілізації. Однак у GM уточнили, що конструкція автомобіля зроблена з металів підвищеної жорсткості, а салон розроблений так, що гідно захищає пасажирів на швидкостях, на які здатний розігнатися цей електромобіль.

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