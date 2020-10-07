Mercedes-Benz розповів про шість нових електромобілів

Компанія Mercedes-Benz анонсувала розширення електричної лінійки і оголосила про появу в найближчі роки шести нових моделей. Йдеться в тому числі про ліфтбек EQS і його крос-варіант, а також компакти EQA і EQB.

За словами виробника, першим світ побачить EQA електричний варіант GLА. Його виробництво почнеться до кінця цього року.

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Прем'єру кросовера планували провести ще в III кварталі, але через пандемію ринковий дебют довелося трохи зрушити. Слідом за EQA з'явиться EQB, причому обидва позашляховики будуть побудовані на електрифікованому варіанті передньопривідної платформи MFA2.

Тим часом ліфтбеку EQS і подальшим моделям дістанеться нова електрична платформа MEA (Modular Electric Architecture). Її архітектура дозволяє домогтися високої варіативності, тому з набору стандартизованих модулів і окремих компонентів можна зібрати основу з різною колісною базою, колією і тяговою батареєю. Першим "візок" випробує EQS, який зараз проходить ресурсні випробування на території технологічного центру в комуні Іммендінген.

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