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Як виглядає найчесніше чоловіче відео у TikTok

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Як виглядає найчесніше чоловіче відео у TikTok - фото 1

Додаток TikTok переповнений різноманітними дитячими відео, але й серед них можна знайти щось веселе і для дорослих. Зацініть!

На платформі Reddit користувач з ніком JuenoPea поділився, здавалося б, типовим роликом з TikTok, який його реально розсмішив. А ще майже 28 тисяч користувачів, які підняли цей допис у топи. До того ж, під ним зібралось понад 900 коментарів.

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А все тому, що на відео чоловік під звуки дитячого сміху та вигуків "ні" обирає між склянкою води та бокалом пива. Як жартують користувачі, це одне із найкумедніших та найжиттєвіших роликів на платформі.

I went onto TikTok for the first time and im greeted with this. from r/Cringetopia

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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