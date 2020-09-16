Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин 1 вересня

Як виглядає найбільший кросовер Volkswagen: фото салону

  • 53
Volkswagen - фото 1
Volkswagen / autohome

Volkswagen продовжує випробовувати на дорогах майбутній повнорозмірний кросовер, побудований за мотивами концепт-кара SMV 2019 року. Цього разу шпигунам вдалося сфотографувати салон новинки.

У довжину кросовер досягає 5100 міліметрів, що на 60 міліметрів довше за Teramont (в США модель продається під назвою Atlas).

І ще: Запах "нового автомобіля" збираються заборонити: чому

Поки безіменна модель отримає посадкову формулу 2 + 3 + 2, а в основу ляже модульна архітектура MQB. Наразі відомо тільки про гаму двигунів кросовера в Китаї: там його запропонують з турбомотором об'ємом 2,0 літра і 2,5-літровим атмосферним агрегатом. Пару їм складе семиступеневий "робот". Також для новинки заявлений повний привід.

На знімках салону, які опубліковані вперше, можна побачити випнутий блок, на якому розміщений селектор коробки передач. Центральний тунель відведений під підсклянники і відсік для зберігання дрібних предметів. Приладова панель цифрова.

Як виглядає найбільший кросовер Volkswagen: фото салону - фото 425612

Як виглядає найбільший кросовер Volkswagen: фото салону - фото 425613

Як виглядає найбільший кросовер Volkswagen: фото салону - фото 425614

Як виглядає найбільший кросовер Volkswagen: фото салону - фото 425615

Це цікаво: Водій показав верх майстерності паралельного паркування, від якого холоне кров у жилах

Джерело: autohome
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Нові пісні вересня: плейлист свіжих треків тижня
  • 12 вересня, 14:50
  • 137
8 простих способів мотивувати себе щодня
  • 11 вересня, 21:10
  • 180
Пора вже без трусів: нове фото Насті Каменських обурило підписників співачки
  • 13 вересня, 21:49
  • 35206
Загрузка...
Новини