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Як виглядає найбільший кросовер Volkswagen: фото салону
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Volkswagen продовжує випробовувати на дорогах майбутній повнорозмірний кросовер, побудований за мотивами концепт-кара SMV 2019 року. Цього разу шпигунам вдалося сфотографувати салон новинки.
У довжину кросовер досягає 5100 міліметрів, що на 60 міліметрів довше за Teramont (в США модель продається під назвою Atlas).
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Поки безіменна модель отримає посадкову формулу 2 + 3 + 2, а в основу ляже модульна архітектура MQB. Наразі відомо тільки про гаму двигунів кросовера в Китаї: там його запропонують з турбомотором об'ємом 2,0 літра і 2,5-літровим атмосферним агрегатом. Пару їм складе семиступеневий "робот". Також для новинки заявлений повний привід.
На знімках салону, які опубліковані вперше, можна побачити випнутий блок, на якому розміщений селектор коробки передач. Центральний тунель відведений під підсклянники і відсік для зберігання дрібних предметів. Приладова панель цифрова.
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