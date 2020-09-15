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Водій показав верх майстерності паралельного паркування, від якого холоне кров у жилах

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Водій показав верх майстерності паралельного паркування, від якого холоне кров у жилах - фото 1

Автомобіліст з Індії став справжнім героєм мережі. На відео зняли, як він майстерно паркує велике авто у важкодоступному місці. Причому його машина – не маленький хетчбек, а великий мінівен.

Ролик, на якому показане паралельне паркування, зняла дружина водія. На кадрах можна побачити, як чоловік точно й легко паркує семимісний мінівен Toyota Innova на невеликому мостовому виступі, який нависає над річкою.

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Пізніше один з місцевих телеканалів взяв інтерв'ю в індійця. Виявилося, що у нього багаторічний досвід водіння і він звик мати справу і з великими транспортними засобами – раніше чоловік водив 12,5-метровий автобус і їздив по дуже складних маршрутах. Тому такі маневри на Toyota Innova для нього взагалі не є проблемою.

Більш того, з'ясувалося, що цей автомобіль навіть не його – мінівен йому позичив друг для робочих поїздок.

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Джерело: youtube
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