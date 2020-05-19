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Як виглядає найбільший і найгарячіший вулкан у світі

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Вулкан Пухахону - фото 1
Вулкан Пухахону / sciencedaily

Вчені назвали найбільший і найбільш гарячий щитовий вулкан на Землі. На думку фахівців, це гавайський вулкан Пухахону.

Команда вулканологів і океанологів вивчила дно Тихого океану вздовж ланцюга гавайських вулканів, а також провела хімічний аналіз гірських порід.

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За допомогою комп'ютерного моделювання вчені довели, що вулкан Пухахону майже вдвічі більший за вулкан Мауна-Лоа, який раніше називали рекордсменом серед щитових вулканів.

Щитовими називають широкі плоскі вулкани, які формуються з рідких лавових потоків. Зовні вони нагадують щит, що лежить на землі. На думку вчених, нове дослідження демонструє, що Гавайські вулкани вже протягом мільйонів років вивергають найгарячішу магму на Землі.

Як виглядає найбільший і найгарячіший вулкан у світі - фото 404958

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Джерело: sciencedaily
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