Як виглядає найбільший і найгарячіший вулкан у світі

Вчені назвали найбільший і найбільш гарячий щитовий вулкан на Землі. На думку фахівців, це гавайський вулкан Пухахону.

Команда вулканологів і океанологів вивчила дно Тихого океану вздовж ланцюга гавайських вулканів, а також провела хімічний аналіз гірських порід.

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За допомогою комп'ютерного моделювання вчені довели, що вулкан Пухахону майже вдвічі більший за вулкан Мауна-Лоа, який раніше називали рекордсменом серед щитових вулканів.

Щитовими називають широкі плоскі вулкани, які формуються з рідких лавових потоків. Зовні вони нагадують щит, що лежить на землі. На думку вчених, нове дослідження демонструє, що Гавайські вулкани вже протягом мільйонів років вивергають найгарячішу магму на Землі.

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