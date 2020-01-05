Як виглядає найбільша у світі квітка-монстр: неймовірне фото

У лісах Індонезії вчені виявили найбільшу квітку рафлезії. Діаметр квіткового монстра склав 122 сантиметри!

Рафлезію часто називають "монстром" через її великі розміри.

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У 2017 році на Західній Суматрі розпустилася квітка, діаметр якої становив майже 112 сантиметрів. Новий бутон ширший за попереднього рекордсмена аж на 10 сантиметрів. Примітно, що він з'явився на тому ж місці, де в минулому росла вже колишня найбільша рафлезія світу.

Квітка здійснює паразитичний спосіб життя. Рафлезія харчується іншими живими рослинами, випиваючи з них воду і поживні речовини. Рослина має неприємний запах, вона пахне тухлим м'ясом.

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