Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2020 Різдво

Як виглядає найбільша у світі квітка-монстр: неймовірне фото

  • 27
Квітка-монстр - фото 1
Квітка-монстр / instagram

У лісах Індонезії вчені виявили найбільшу квітку рафлезії. Діаметр квіткового монстра склав 122 сантиметри!

Рафлезію часто називають "монстром" через її великі розміри.

І ще: Задля клімату в Німеччині знизили вартість квитків на поїзди

У 2017 році на Західній Суматрі розпустилася квітка, діаметр якої становив майже 112 сантиметрів. Новий бутон ширший за попереднього рекордсмена аж на 10 сантиметрів. Примітно, що він з'явився на тому ж місці, де в минулому росла вже колишня найбільша рафлезія світу.

Квітка здійснює паразитичний спосіб життя. Рафлезія харчується іншими живими рослинами, випиваючи з них воду і поживні речовини. Рослина має неприємний запах, вона пахне тухлим м'ясом.

Читайте також: Названі культурні столиці ЄС 2020 року: ви здивуєтеся

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Отримай передбачення на Новий 2020 рік
  • 31.12.2019, 12:00
  • 1910
Картинки з Різдвом Христовим 2020: різдвяні відкритки і листівки
  • 02 cічня, 14:08
  • 30652
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 1992800
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Популярне