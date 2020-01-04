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Названі культурні столиці ЄС 2020 року: ви здивуєтеся
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Культурними столицями Євросоюзу у 2020 році стали два міста, дізнайтеся, які саме!
Звання культурної столиці Євросоюзу на 2020 рік прийняли місто Рієка в Хорватії і Голуей в Ірландії. Про це повідомила прес-служба Єврокомісії.
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"Завдяки призначенням культурних столиць Європи просування культури як ключового елементу нашого способу життя справляє позитивний вплив на суспільство у вимірі соціальної інклюзивності, інтеграції й економічного зростання. Це дозволяє людям набувати нового досвіду", – заявив віцепрезидент Єврокомісії з просування європейського шляху життя Маргарітіс Шинасі.
Рієка стала першим містом Хорватії, яке отримало звання культурної столиці Європи. Рієка вибрала слоган "Порт різноманітності". У культурних проєктах, запланованих у Рієці протягом року, візьмуть участь 250 організацій з 40 країн. Голуей став третім містом Ірландії, яке удостоїлося звання культурної столиці.
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