Як виглядає найбільш несподіваний тренд у макіяжі 2022

Біла підводка – варіант для подіуму та журнальних зйомок? А от і ні! Розповідаємо, як використовувати найбільш трендовий елемент макіяжу 2022 у повсякденному житті.

Цей тренд привнесе у ваш образ свіжість та легкість, особливо у теплий сезон, пише glamourmagazine.

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Звісно, використовувати білу підводку для макіяжу очей трюк зовсім не новий, але трохи забутий. Щобільше, у 2022 році візажисти пропонують розташовувати білі матові лінії не по верхній повіці, як ми звикли, а по нижній, злегка виводячи хвостики за межі слизової оболонки.

Такий макіяж нагадує про 1960-і та 1970-і, а перед очима виникають образи моделей шоу авангардного дизайнера Андре Куррежа. Білий колір чудово поєднується із засмаглою шкірою та будь-яким кольором очей. А стрілки, намальовані під бровою, можна робити навіть тим, у кого нависла повіка.

Нюдовий макіяж, як і раніше – улюблений варіант макіяжу подіумних візажистів. Щоб посилити враження від "чистоти" такого образу, майстри додають до нього білі стрілки і трохи підфарбовують вії на кінчиках.

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