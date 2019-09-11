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Як виглядає надто дивна подача страв у закладах: епічні фото

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Епічна подача страв у закладах - фото 1
Епічна подача страв у закладах

Чимало закладів намагаються залучити якомога більше відвідувачів не лише якістю страв, а й дивною подачею. І справді, забути таке доволі складно, адже від креативу інколи хочеться просто отримати звичайну тарілку та виделку. Зацініть!

У мережі активно діляться епічною подачею страв та напоїв у різних закладах харчування. Від дешевих забігайлівок до вишуканих ресторанів – всюди можуть грішити надто незвичайним виглядом замовлення. У деяких випадках відвідувачі з радістю проміняли б дивний посуд на звичайні тарілки та виделки.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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