Волтер Вайт, це ти? Поліція США оголосила в розшук чоловіка за зберігання метамфетаміну

Поліція США (штат Іллінойс) опублікувала в Facebook кілька фотографій злочинця. Один зі знімків розійшовся в соцмережах через сильну схожість підозрюваного з персонажем серіалу "Пуститися берега" Волтером Вайтом. А правопорушення чоловіка тільки підкреслило збіг з героєм популярного шоу.

Чоловік на фото, яке опублікувала поліція, – 50-річний Тодд Баррік, який порушив умови випробувального терміну за зберігання метамфетаміну. Департамент Гейлсберзі попросив громадськість про допомогу в його затриманні. Але користувачі соцмереж почали жартувати, що Баррік – це Волтер Вайт, і шукати його варто в Альбукерке.

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Волтер Вайт та злочинець Тодд Баррік

За сюжетом популярного серіалу "Пуститися берега", герой, якого зіграв Браян Кренстон, дізнається, що хворий на рак. Щоб оплатити лікування і залишити гроші сім'ї на випадок смерті, він запускає виготовлення метамфетаміну. Тому, крім зовнішньої схожості, правопорушення Тодда Барріка теж пов'язане з метамфетаміном, що ще більше спровокувало ажіотаж в мережі.

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