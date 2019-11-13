Як виглядає масовий туризм в Instagram: епічне відео

У мережі показали відео з типовими фото у різних туристичних місцях, яке показує, як Instagram позбавляє людей унікальності. Це варто побачити!

Користувач з ніком Oliver KMIA опублікував на своєму профілі на платформі Vimeo ефектне відео з популярними локаціями мандрівників. Чоловік, який займається різноманітними зйомками, якраз повернувся з Риму та вирішив показати, наскільки однаковими можуть бути знімки в мережі. У якості прикладу він взяв Instagram, а також типові кадри з закордонним паспортом, крилом літака та улюбленими точками мандрівників.

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"Я був вражений масою людей, які гуляли всім містом. Я був одним з них: не кращим і не гіршим. Як і всі туристи, я спалив сотню галонів палива, щоб дістатись туди, швидко пробігтись по відомих місцях і зупинитись в готелі. Тоді я згадав ролик художника Hiérophante, який я бачив кілька місяців тому. І я вирішив зробити таке ж саркастичне відео, але з акцентом на мандри та масовий туризм", – ділиться Олівер. І в нього вийшло доволі непогано.

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